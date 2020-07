Død kvinne funnet i sjøen i Harstad

Troms politidistrikt fikk melding om hendelsen klokka 12.38 mandag ettermiddag, og alle nødetater rykket ut.

– Kvinnen ble hentet opp av vannet og erklært død av lege på stedet, skriver politiet i en pressemelding.

Fungerende stasjonssjef ved Harstad politistasjon, Morten Hole, forteller til NTB at kvinnens identitet fortsatt ikke er brakt på det rene.

– Det vil bli foretatt obduksjon på onsdag. Samtidig vil nødvendige undersøkelser bli gjennomført for å forsøke å identifisere vedkommende.

Politiet anslår at kvinnen er mellom 40 og 60 år gammel. Hole forteller at hun antakelig ikke har ligget i vannet over lengre tid. Hun hadde ikke identifikasjonspapirer på seg da hun ble hentet opp.

– Vi har opprettet en undersøkelsessak, men etterforsker den på en forholdsvis bred måte. Selv om vedkommende ikke hadde ytre skader som indikerer at hun har vært utsatt for noe kriminelt, så er det noe som vi likevel må tas høyde for, sier Hole.

Politiet jobber med å undersøke tilgjengelige overvåkingsbilder i området. Hole forteller at politiet ikke har noen vitner som har sett at kvinnen har ramlet i vannet. Dermed kan de ikke utelukke at hendelsen har skjedd en annen plass enn der vedkommende ble funnet.

Politiet har også foretatt søk etter savnede personer i Nordland og Troms, men det er foreløpig ingen savnede personer som passer den anslåtte alderen til kvinnen.