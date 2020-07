Over 100 personer må i karantene etter smitteutbrudd i Bergen

Foreløpig er det snakk om et tresifret antall personer som kan være smittet, opplyser Brita Øygard, direktør for Etat for helsetjenester i Bergen kommune til Bergens Tidende.

Kommunen jobber nå med å finne ut hvor personene har vært.

– Smitteoppsporingsarbeidet er ikke ferdig ennå. Vi tror det kommer til å være langt over hundre i karantene når vi er ferdige, sier hun.

Kommunen er kjent med at de smittede har oppholdt seg på treningssenter, kjøpesenter og brukt kollektivtransport. De jobber nå med å ringe rundt til dem som har vært i kontakt med de smittede.

– Jeg vet ikke om vi rekker å ringe alle i dag, sier hun.

Øygard sier videre at det ikke er alle som er i Bergen lenger. De det gjelder, må testes i kommunen de oppholder seg i.

En mann fra Sjøforsvarets hovedbase i Bergen er blant de tre smittede. Han ble innlagt med coronasmitte før helgen, og tidligere søndag ble det kjent at 40 personer fra Forsvaret er satt i karantene som følge av dette.