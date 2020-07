Drapet i Askim: Siktet mann var i området

De to mennene på 49 og 32 år ble pågrepet lørdag ettermiddag og siktet for drap eller medvirkning til drap på 43 år gamle Christian Halvorsen.

Den 49 år gamle mannen ble avhørt lørdag kveld. Han avga da en lengre forklaring, opplyser mannens forsvarer, advokat Tor Fagermo Sæter.

– Han nekter straffskyld. Han har ingenting med den straffbare handlingen å gjøre, sier Sæter til NTB.

– Men han har forståelse for at han blir hentet inn, på grunn av nærhet til tid og sted for den straffbare handlingen, legger advokaten til.

Forsvareren sier 49-åringen foreløpig ikke har tatt stilling til spørsmålet om varetekt.

Den 32 år gamle mannen gjennomførte et flere timer langt avhør søndag formiddag. Også han nekter straffskyld for forholdet.

– Slik jeg ser det, så har han gitt en plausibel forklaring på sin rolle i saken. Så jeg mener han bør løslates, sier forsvareren hans, advokat John Arild Aasen, til NTB.

Halvorsen ble funnet død utenfor en bolig i Askim forrige søndag. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at han døde av skuddskader.