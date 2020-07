Dødsfallene på Askøy: Politiets hovedhypotese er drap og selvdrap

Lørdag kveld ble en kvinne og en mann funnet døde i en leilighet på Askøy utenfor Bergen. Politiet mener de to er i familie, og at det er snakk om en mor og hennes sønn.

På en pressekonferanse søndag formiddag fortalte påtaleansvarlig Elisabeth Bru at politiets hovedhypotese er at det er snakk om drap og selvdrap.

Det er funn på stedet som er grunn til politiets hovedhypotese.

– Kvinnen var 54 år og mannen var 28 år. Vi går ikke ut med navnet på de avdøde nå, sier Bru.

Venner slo alarm



Meldingen om dødsfallene kom fra slektninger av de avdøde, som ikke hadde hørt fra de på flere dager. Politiet valgte derfor å ta seg inn i leiligheten der de to bodde.

Politiet informerte om at mor og sønn er funnet døde i en leilighet på Askøy. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Ifølge politiet skal de to ha ligget døde i over et døgn før de ble funnet.



– Den siste bekreftede observasjonen av den avdøde kvinnen var på onsdag, sier Bru.

De to døde er ikke identifisert, men en sikker identifisering vil bli gjort under obduksjon på mandag.

Flere hypoteser



Selv om hovedhypotesen er drap og selvdrap, vil politiet ha en bred tilnærming til hva som kan ha skjedd.

– Vi har flere hypoteser og mye informasjon som skal samles inn. Både tekniske undersøkelser og flere vitneavhør. Politiet må også gjøre undersøkelser rundt familiens bakgrunn og helsehistorikk, sier Bru.

Kriminalteknikere har gjennom natten gjort undersøkelser i leiligheten.

– Ut over dagen fortsetter vi med avhør av vitner og noen av de som ble avhørt på stedet. I tillegg gjøres det undersøkelser rundt eventuelle elektroniske spor for å forsøke å kartlegge avdødes bevegelser de siste dagene, sier påtaleansvarlig Bru.

To personer er funnet døde i en leilighet på Askøy. Politiet anser dødsfallene som mistenkelige og gjennomfører undersøkelser på stedet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Surrealistisk og skremmende



Askøy kommune følger opp dødsfallene og opprettet søndag et kriseteam for å ivareta de pårørende, opplyser ordfører Siv Høgtun.

Alle pårørende var varslet ved 23.15-tiden lørdag kveld.

Politiet har avhørt beboere i området. En nabo beskriver overfor Bergens Tidende nabolaget som fredelig.

– Det er surrealistisk og skremmende. Normaliteten blir borte når to i nabolaget blir funnet døde samtidig, sier han til avisen.