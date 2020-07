Politiet orienterer om dødsfallene på Askøy

Det blir pressekonferanse på politihuset i Bergen klokka 12 etter at en mann og en kvinne ble funnet døde i en leilighet på Askøy lørdag kveld.

Politiet anser dødsfallene som mistenkelige og etterforsker saken.

EU fortsetter forhandlingene

EU-ledernes intense forhandlinger om den kritiske koronakrisepakken fortsetter tilsynelatende på overtid, selv om de «nøysomme fire» ble tilbudt økt rabatt.

Lederne i unionen samles igjen søndag for å prøve å komme fram til en løsning på den økonomiske krisepakken.

Valg på nasjonalforsamling i Syria

Krigsherjede Syria avholder valg på nasjonalforsamling. Valget ble utsatt i to uker som følge av koronapandemien.

Eksperter peker på at valget mangler legitimitet ettersom kandidatene enten er medlemmer eller allierte med Bashar al-Assads parti Baath.

Kulturministeren gjester Ekstremsportveko

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) besøker Voss der han har omvisning på Voss folkemuseum.

Han besøker i tillegg Ekstremsportveko og prøver seg på vindtunnel og rafting.

Siste runde av PGA-turnering i Ohio

Søndag spiller Victor Hovland det som trolig er den fjerde og siste runden av PGA-turnering menn i Dublin i Ohio.

På turneringens nest siste dag ødela en trippelbogey på hull 15 for nordmannen. Han ligger på en delt 29.-plass sammenlagt med et slag over par.