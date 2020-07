Ny rekord i antall koronasmittede på ett døgn

For annen dag på rad satte verden lørdag ny rekord i antall nye koronasmittede på ett døgn da det ifølge WHO ble registrert 259.848 nye tilfeller.

Den tidligere rekorden var på over 237.000 og ble satt fredag, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Landene der økningen er brattest, er USA, Brasil, India og Sør-Afrika.

Kraftig brann i flere biler i Oslo

Det brant natt til søndag kraftig i fire biler i Malerhaugveien på Ensjø i Oslo. På grunn av veldig mye røyk ble folk bedt om å lukke dører og vinduer.

Brannen ble slukket like før klokken 2. Det var både en elbil og en hybridbil blant de fire personbilene som brant, og det er foreløpig ikke kjent hva som er årsaken til brannen.

60.000 nye koronasmittede i USA

USA registrerte 60.207 nye koronasmittede lørdag. Det er 17.000 færre enn dagen før.

I tre dager på rad registrerte USA stadig nye rekorder for smittede, med en topp på over 77.638 fredag. Dermed er det registrert totalt over 3,8 millioner smittede og nesten 143.000 døde av koronaviruset i USA, ifølge Worldometer.

EU-ledere krever slutt på innblanding i Libya

Tyskland, Frankrike og Italia krever at andre land slutter å blande seg inn i Libya, og truer med sanksjoner mot dem som bryter våpenembargoen.

– Vi er klar til å vurdere en mulig bruk av sanksjoner om bruddene på embargoen til lands, til sjøs og i luften fortsetter, sa statsminister Angela Merkel, president Emmanuel Macron og statsminister Giuseppe Conte i en felles erklæring lørdag.

Tre nye koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 9.028 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på tre tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 13 tilfeller.