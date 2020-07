Nok en ny rekord i koronasmittede i USA

For tredje dag på rad markerer USA ny rekord i antall koronasmittede på ett døgn. 77.638 nye smittede ble registrert fredag, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

Det er 9.000 flere tilfeller enn dagen før, og det høyeste siden viruset brøt ut. Det ble samme dag også registrert 927 nye dødsfall fra koronaviruset.

Mistenkt etter bombetrussel løslatt

En 51 år gammel britisk statsborger er løslatt etter først å ha vært siktet for bombetrussel mot et Ryanair-fly fredag.

Politiet sier etterforskningen innledningsvis viste at det forelå skjellig grunn til mistanke for å sikte mannen for grove trusler. Nå er mannen løslatt.

Mann i 20-årene død i trafikkulykke i Lillehammer

En mann i begynnelsen av 20-årene er omkommet i en trafikkulykke i Lillehammer. Pårørende er varslet, opplyser politiet i Innlandet.

Ulykken skjedde på fylkesvei 2530 Øverbygdsvegen klokken 00.34 natt til lørdag, på en relativt rett strekning på veien, og politiet vet foreløpig lite om årsaken.

Første dag av EU-møte slutt uten resultat

EU-lederne avsluttet sent fredag kveld første dag av et toppmøte for å vedta en enorm redningspakke etter koronaepidemien, uten resultat.

Møtet fortsetter lørdag klokka 11, men hittil har EU-lederne møtt en mur av motvilje fra en gruppe nøysomme land under ledelse av Nederland og Østerrike.

EU fordømmer USAs sanksjonspolitikk

EUs utenrikssjef Josep Borrell fordømmer USAs politikk med å iverksette sanksjoner, spesielt truslene mot selskaper som bygger gassledningen fra Russland.

– Vi har sett denne økende trenden i tilfeller som Cuba, Iran, Den internasjonale straffedomstolen, og nå sist når det gjelder Nord Stream 2 og Turkmenistan-prosjektene, sa Borrell.

USA: Tyrkia har sendt 3.500 syriske soldater til Libya

Pentagon mener at Tyrkia sendte mellom 3.500 og 3.800 betalte syriske krigere til Libya i de tre første månedene i år.

I en rapport sier det amerikanske forsvarsdepartementets generalinspektør at Tyrkia betalte og tilbød statsborgerskap til tusener av syriske leiesoldater for å kjempe for den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli.