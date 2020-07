Direktorat brukte 471 millioner på konsulenter

Mens 471 millioner kroner gikk til konsulenter fra selskaper som PwC, var lønnsutbetalingene til direktoratets egne ansatte på 279 millioner kroner. Ledelsen i direktoratet hevder det ville vært uansvarlig å ansette folk for å løse oppgavene direktoratet er pålagt, skriver Aftenposten.

– Vi er helt avhengig av å bruke konsulentmarkedet i den type virksomhet som vi har, med prosjekter som går inn og ut av forskjellige faser. Behovet for ressurser varierer mye. Det ville vært uansvarlig for oss om direktoratet skulle ansatt alle de ressursene for å nå toppene, sier Karl Vestli til avisen. Hun er divisjonsdirektør for strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse.

Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet er langt fra overbevist om at den omfattende konsulentbruken er nødvendig.

– Man kan jo spørre seg hva som er hensikten med et eget e-helsedirektorat, når de ikke er i stand til å ansette kompetanse som kan lede helt grunnleggende prosjekter, sier hun.