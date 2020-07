Seks ganger flere båttyveri i Agder

Tallet gjelder alle sjøfartøy med motor. Den eneste båttypen som ikke er inkludert i statistikken, er robåter, skriver Fædrelandsvennen.

Politiet påpeker at det ikke er mistanke om organisert kriminalitet, og at det er ikke er noen fellestrekk ved båttyveriene.

– Min tanke er at det er en sammenheng med at det er flere båter, og at de er ute. Når flere nordmenn ferierer i Norge, bruker de båten sin. Det er også et rekordår for salg av båter, både nye båter og på bruktmarkedet, sier Hege Sørensen, leder for Felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt.

Forsikringsselskapet Gjensidige opplyser at det er på Sørlandet, Østlandet og Vestlandet at de fleste båtene blir stjålet.