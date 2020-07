Kontroll på kraftig garasjebrann i Tønsberg

Brannen oppsto i en rekke med seks garasjer, og det var spredningsfare til tilstøtende bygg, opplyste politiet på Twitter.

– Det er omtrent fem meter til nærmeste bolig. Det brenner kraftig, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til VG.

Klokken 1.55 melder politiet at brannvesenet har kontroll på brannen, og at skadene begrenser seg til den ene garasjen, men at skadeomfanget er ukjent.