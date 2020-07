To til sykehus etter slagsmål med kniv i Oslo

– Vi fikk melding cirka klokken 00.50 om flere ungdommer som sloss på Grønland. Da patruljen kom fram, løp mange fra stedet, og vi finner en person som er rispet i ansiktet, sier operasjonsleder Line Skott i politiet i Oslo til NTB.

Like etter kommer politiet over en annen person som har skader på nedre del av kroppen.

De to unge mennene ble kjørt til legevakt for behandling. Klokken 1.52 opplyser politiet at de er kjørt videre til sykehus, og at skadene er påført med kniv.

De første meldingene beskrev de to skadde som ungdommer. Politiet opplyser til VG at de er tidlig i 20-årene. Operasjonsleder Skott sier at det er et bredt aldersspenn på dem som har vært involvert i slagsmålet, og at noen av dem som var på stedet, er ungdommer.

Én person er pågrepet i saken.

– Vi har nå pågrepet en person vi mener har vært involvert i hendelsen. Vi jobber nå med å finne ID på flere navngitte personer. Vi utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser i løpet av natten, skriver politiet på Twitter.