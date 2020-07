Høyesterett skal behandle saken mot bedrageridømte Mazyar Keshvari

– Keshvari hadde håpet at denne saken hadde vært ferdig for lengst slik at han hadde sonet ferdig nå og kommet seg videre. Men når Høyesterett nå behandler ankene, regner vi med at de vil sette ned straffen til et normalt nivå, sier hans forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Da saken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari var oppe i Eidsivating lagmannsrett i mai, var retten enig i tingrettens utmåling av straffen og forkastet anken fra statsadvokaten.

Keshvari ble i Nedre Romerike tingrett 23. oktober 2019 dømt til sju måneders fengsel etter at Aftenposten avslørte at han hadde levert falske reiseregninger til Stortinget gjennom flere år.