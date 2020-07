Stadig flere grunnstøtinger

– Vi ser at en del går på godt merkede skjær og grunner. Noen av disse hendelsene kunne nok vært unngått om flere om bord fulgte med på det som skjer forut for båten, sier direktør Hasse Lindmo for kommunikasjon og bærekraft i Redningsselskapet.

I perioden 1. mai til 14. juli økte antall grunnstøtinger med hele 53 prosent. Redningsselskapet har rykket ut til 181 hendelser så langt, sammenlignet med 121 i samme periode i fjor.

Totalt 52 redningsskøyter har til sammen rykket ut på 2.576 oppdrag så langt i sommer. Både i mai og juni økte oppdragene med over 40 prosent. Økningen var størst i Oslofjorden.

Antall hendelser med motorhavari eller tau i propellen har fra i fjor økt med 27 prosent til hele 1.456 hendelser så langt i sommer.

– Til tross for veldig stor aktivitet til sjøs, har det ikke vært flere alvorlige ulykker enn normalt. Vi ser at båtfolket er flinke til å vise sjøvett, men den generelle oppdragsmengden går opp når det er flere som bruker sjøen, sier Lindmo.