Fire omsorgsboliger ubeboelig etter brann i Moss

– En ansatt som har vært på jobb da brannen brøt ut, ble sendt til Kalnes sykehus for sjekk av røykskader. Vedkommende er skrevet ut og får nå nødvendig oppfølging av kommunen, skriver kommunen i en pressemelding.

Kommunen skriver videre at ingen av beboere har kommet til skade under brannen, hvor fire av ti leiligheter ble totalskadd.

– Vi er veldig lettet over at brannen ble slukket såpass fort, og vi skal gjøre vårt beste for å ivareta de berørte i tiden som kommer, sier kommunalsjef Eli Thomassen.

Kommunen forbereder nå innkvartering for de evakuerte som ikke kan flytte tilbake til sine boliger.

Politiet fikk melding om brannen på Fjellom klokken 6.26. Beboerne ble evakuert, og brannvesenet fikk etterhvert kontroll på brannen, bekrefter operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt overfor NTB.