Syrias president al-Assad har holdt på makten i 20 år

Assad overtok makten i landet 17. juli 2000, en drøy måned etter at faren Hafez døde. Den sommeren trodde mange syrere at det første regimeskiftet på 30 år kunne bringe med seg demokratiske reformer.

Nå, etter ni år med krig, holder sønnen ennå fast på makten, og muligheten for nye styringsformer virker fortsatt fjern.

– Bashar ble introdusert til folket som en frelser. Og syrere ønsket å tro på det. De holdt fast på ethvert håp, sier Sam Dagher, forfatter av boka «Assad or We Burn the Country».

En kald vår

Assads far, Hafez, var en brutal autokrat som styrte landet gjennom et fryktet og omfattende sikkerhetsapparat.

– Bashar lignet ikke på en typisk regimefigur. Så selvfølgelig var syrere håpefulle, sier Dagher.

Mange trodde den nye presidenten skulle være mer liberal enn faren. Kona Asma, som Assad giftet seg med samme år som han ble president, var født og oppvokst i England.

Rett etter farens død virket det en stund som om landet sto på randen av en liberalisering. Men den såkalte «Damaskusvåren» ble kortvarig.

– Det er riktig at han innførte reformer for å åpne økonomien, men målet var å berike Assad-familien og vennene deres, sier Dagher.

– Det var også en måte å kjøpe lojaliteten til sunnimuslimer i byene på, legger han til.

En humanitær katastrofe

Da den arabiske våren spredte seg til Syria i 2011, etter et drøyt tiår med korrupsjon, økende ulikheter og politisk misnøye, brøt borgerkrigen ut.

Assad sitter fortsatt ved makten nesten ti år senere, om enn noe ustødig. Men for landet har konsekvensene vært katastrofale, forteller Dagher. Hundretusenvis har mistet livet, millioner er fordrevet fra hjemmene sine, voldelige islamistiske terrorgrupper som IS vokste fram og utførte grusomme menneskerettighetsbrudd, og byer ble lagt i ruiner.

– Prisen han har betalt for å overleve, har vært skyhøy, sier Dagher, som mener Syrias regime ikke har vært svakere siden faren Hafez al-Assad kuppet makten i 1970.

– Bashar er avhengig av Russland og Iran. Men hvis en av dem trekker støtten tilbake, vil Bashar og regimet kollapse, sier Dagher.