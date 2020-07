Nye koronarekorder i Florida og USA

Florida, som er USAs episenter for koronaviruset, meldte torsdag om ny rekord i antall døde, med 156. USA registrerer ny rekord i antall smittede med 68.500.

Antall smittede av koronaviruset i Florida er nå 315.000, etter 14.000 nye siste døgn, og antall døde er kommet opp i 4.782, ifølge statens egne helsemyndigheter.

Brasiliansk kjøtt- og soyaeksport truer regnskogen

En femdel av Brasils eksport av kjøtt og soya til EU er produsert på områder som er ulovlig avskoget, viser en ny rapport.

Rapporten ble trykket i tidsskriftet Science på et tidspunkt da flere europeiske land sterkt motsetter seg å signere en frihandelsavtale mellom EU og Mercosur på grunn av den økende avskogingen i Amazonas siden Jair Bolsonaro ble president i Brasil.

Brasil passerer 2 millioner koronasmittede

Antall koronasmittede i Brasil passerte torsdag 2 millioner. Samtidig meldes det at over 76.600 mennesker har dødd av koronaviruset.

Ifølge det brasilianske helsedepartementet var det 45.000 nye smittede de siste 24 timene og 1.300 nye dødsfall. Etter USA er Brasil det hardest rammede landet i verden i rene tall.

Frykt for spredning etter badstubrann

En badstu i Pasvik i Sør-Varanger brant natt til fredag ned til grunnen. Den ligger fire kilometer fra nærmeste vei, og det var en stund frykt for at brannen kunne spre seg til skogen rundt.

Det er ikke lenger fare for spredning, og brannvesenet har fredag morgen startet etterslukking.

Esa: Norge bryter EØS-regler

EUs kontrollorgan Esa mener de norske reglene mot sosial dumping som ble innført i 2016, strider mot EØS-avtalen og ikke tydelig nok viser at de virker.

I forskriften om offentlige anskaffelser slås det blant annet fast at en entreprenør kan ha maksimalt to underleverandører. Kravet ble innført for å få bedre oversikt på arbeidsplassen, men overvåkingsorganet Esa mener kravet er i strid med EØS-avtalen, skriver Klassekampen.