Twitter-ansatte kan ha bidratt til hacking av kontoer

Reaksjonene i USA er sterke på at verifiserte eiere av Twitter-kontoer, som Barack Obama og Joe Biden, sendte ut meldinger som viste seg å være falske.

Det føderale politiet FBI ser nå på saken, og Kongressen forlanger en forklaring.

Utenforstående synes å ha manøvrert seg på innsiden av Twitters omfangsrike sikkerhetsmur og sendt ut meldinger i de ekte kontoinnehavernes navn.

Angrepet blir betegnet som svært alvorlig for Twitter, som er den plattformen mange kjente personer i politikk, underholdning og næringsliv bruker når de vil uttrykke en mening eller presentere et standpunkt direkte til brukerne.

Twitter er president Donald Trumps favorittkanal for å nå ut til velgerne uten filter og dermed slippe pressens til tider ubehagelige spørsmål.

Bakgrunn : Twitter-kontoene til Obama, Biden og Musk rammet i omfattende angrep

Sosial manipulering

Blant personer som fikk sendt ut falske meldinger i sitt navn, er Barack Obama, Joe Biden, Mike Bloomberg, Amazon-sjef Jeff Bezos, Microsoft-grunnlegger Bill Gates og Tesla-toppsjef Elon Musk. I kjendisverdenen ble kontoene til Kim Kardashian og ektemann Kanye West utsatt for det samme.

Hackerne synes å ha brukt en strategi som kalles sosial manipulering for å nærme seg visse ansatte i Twitter, som så har gjort det mulig å misbruke kontoer til kjente personer med millioner av tilhengere.

De falske meldingene onsdag gikk ut på at en bitcoinbetaling til en anonym adresse ville gi det dobbelte beløpet tilbake. Innen få timer hadde nærmere 300 personer falt for svindelforsøket, og bitcoin til en verdi av over 100.000 dollar ble sendt til den falske adressen, skriver The New York Times.

Svekket tillit

– Hvis du får en tweet fra en verifisert konto med en betrodd eier, kan du ikke lenger være sikker på hvem avsenderen i virkeligheten er, sier sikkerhetsekspert Michael Gazeley i cyberselskapet Network Box.

Twitter reagerte raskt på hendelsen og stengte alle berørte kontoer for å finne ut hvordan sikkerhetsbruddet kunne skje. Men mange mener det vil være en oppoverbakke for selskapet å gjenvinne tillit og at andre kanaler vil bli foretrukket, spesielt med tanke på det kommende presidentvalget.

– Hvis nøkkelpersoner i Twitter er blitt lurt, er det et problem i seg selv. Hvordan kan verdens mest brukte plattform for direkte kommunikasjon ha så svake rutiner, spør Gazeley.