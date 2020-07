En person død etter boligbrann i Rendalen

Politiet mottok melding om brannen i en bolig i Åkerstrømmen i Rendalen kommune like før klokken 23 mandag kveld.

Onsdag ettermiddag ble den døde personen fraktet ut av huset og sendt til obduksjon for identifisering, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

En person som bodde i huset, men som oppholdt seg utenfor da brannen startet, forsøkte å redde ut en person. Men brannens eksplosivitet gjorde dette umulig, heter det i pressemeldingen.

I etterkant av brannen meldte politiet at en kvinne i 80-årene var savnet.

– Det er indikasjoner på at den savnede kan være på branntomta, sa operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Sissel Svarstad til VG tirsdag.

Politiet opplyser at det enda for tidlig å si noe om brannårsak, og saken er fortsatt under etterforskning. Pårørende har blitt varslet.