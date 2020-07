Nordmenn slipper karantene ved innreise til Island

Dette betyr i med andre ord at nordmenn som reiser til Island, er unntatt landets karantene- og testregler fra og med 16. juli, skriver Dinside.

Unntaket gjelder også for reisende fra Danmark, Finland og Tyskland.

– Vår beslutning om å la reisende fra disse fire landene komme inn uten unødige forholdsregler er et resultat av våre analyser og dataene som er tilgjengelig for oss fra disse landene, skriver sjefsepidemiolog Thorolfur Gudnason på myndighetenes egne nettsider.

Han forklarer at alle landene som er unntatt coronarestriksjonene, har svært lave forekomster av smittespredning i sitt samfunn.

Det er samtidig et krav om at den reisende ikke har besøkt et område som regnes for å ha høy risiko i løpet av de siste fjorten dagene.