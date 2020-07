Slutt for stjernetraver: – Det blir tøft å ta farvel

Odd Herakles er travsportens ubestridte kaldblodskonge og vinner løp som aldri før. Lørdag er han megafavoritt til å ta sin tredje strake seier i NM, men det blir også den aller siste.

10-åringen legger nemlig opp mens han er på topp og blir avlshingst på heltid i Sverige. For trener Lars O. Romtveit venter en følelsesladd avskjed.

– Jeg har hatt lang tid på å forberede meg psykisk, men det blir likevel tøft å ta farvel. Jeg har avtale om å trene ham ut august. Så er det slutt, sier Romtveit til Equus.

Forhastet?

70-åringen har trent Odd Herakles i sju år. På den tiden har hesten utviklet seg fra å være et talent til å bli en av historiens beste kaldblodshester.

Odd Herakles har vunnet alt og satte norgesrekord i sin nest siste start. Det svenske fenomenet Järvsöfaks er alene om å ha travet raskere. Hesten har 15 seire på siste 16 starter, og har ikke tapt i Norge siden mai i fjor

– Hvorfor legger Odd Herakles opp?

– Det er en avgjørelse som ble tatt for et par år siden. Jeg er 70 år og skulle trappe ned på treningsbiten, samt at eierne skrev kontrakt om at hesten skulle virke som avlshingst i Sverige fra 2021. Med tanke på at Odd Herakles bare er blitt bedre og bedre, var det kanskje en forhastet avgjørelse, men slik ble det, sier trener Romtveit.

– Da slipper jeg å være med på nedturen. Den kommer før eller siden, fortsetter den tidligere lederen av Norges Bonde- og Småbrukarlag.

Han byttet ut husdyr med travere i 1995, og er etterpå blitt en av sportens dyktigste trenere. Nå har han solgt gården, fortsetter som trener i mindre skala, men legger ned avlsvirksomheten.

Sex, drugs og rock’n roll

Det betyr ingen flere bedekninger for Odd Herakles på gården Lørge. Det er blitt 100 totalt i løpet av de par siste årene. Neste år blir det bedekninger på heltid.

– Odd Herakles er «livat», for å si det slik. Mens de fleste avlshingster tappes på bukk, vil Odd kun benytte ekte hopper. Det medfører stor belastning på hans bakparti, og vi må medisinere hoppene for at de skal stå rolig, sier Romtveit.

– Derfor spøker vi med at det er sex, drugs og rock’n roll som gjelder hos oss, sier travprofilen videre med et smil om munnen.

Det har han trolig også etter lørdagens NM i Kristiansand. Odd Herakles er gigantisk favoritt til å vinne for tredje året på rad.

– Det ser ut som en god mulighet. Odd Herakles har aldri vært bedre, og sporet er det beste. 2600 meter er en vanskelig distanse, men jeg kan ikke annet enn være optimist, sier treneren om det som kan bli den siste starten sammen med kaldblodssportens beste traver.