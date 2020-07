Sandefjord taper millioner på tapt ferjetrafikk

Sandefjord kommune la til grunn at ferjetrafikken ikke ville komme tilbake til det normale før tidlig i juli. Når regjeringen har forlenget reiserestriksjonene og fraråder innreise til Sverige blir tapet enda større, skriver Sandefjords Blad.

I budsjettet for Sandefjord havn var det for 2020 beregnet inntekter på 36 millioner kroner, men så langt er inntektene på kun 7 millioner.

Det betyr at kommunen må ta fra havnefondet for å dekke opp, noe som blant annet betyr at den planlagte oppussingen av fiskekaia må utsettes.