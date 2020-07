Mann varetektsfengslet etter voldshendelse i Fauske

Hendelsen skjedde i Coop Mega-butikken i Fauske mandag kveld. En mann i 30-årene er fremdeles kritisk skadd, mens en mann i 20-årene fikk overfladiske skader.

– Han er lei seg for det som har skjedd, og er glad for at det tilsynelatende har gått greit med den fornærmede. Han er glad det ikke gikk verre, sier mannens forsvarer, Finn-Ove Smith, til Saltenposten.

Onsdag ble mannen varetektsfengslet i to uker. Årsaken var faren for bevisforspillelse.

– Han har erkjent det rent faktiske, det er ingen som tror at det er noen andre som har begått handlingen. Spørsmålet er om han kan dømmes for dette, sier Smith.

Mannen ble innlagt på psykiatrisk avdeling på Nordlandssykehuset etter avhøret, men ble utskrevet onsdag. Han er tidligere dømt for tre tilfeller av vold.