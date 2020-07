Forsvareren til drapssiktet mann: – Ikke i stand til å svare på skyldspørsmålet

31-åringen er pågrepet og siktet etter at tre kvinner ble knivstukket i Sarpsborg sent tirsdag kveld.

Det første avhøret i saken fant sted onsdag, men ifølge hans forsvarer kom det ikke mye fram under det. Forsvareren sier at mannen ikke var i stand til å ta stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Både jeg og politiet har valgt å se bort ifra det mannen svarte. Han er ikke i en fatning som gjør det mulig å ta stilling til spørsmålet om straffskyld, sier advokatfullmektig Marius Otterstad til TV 2.

I fjor ble mannen frikjent for grov vold i en annen sak, skriver VG. Av dommen fremgår det at han for få år siden var innlagt på psykiatrisk sykehus, der han fikk behandling for paranoide vrangforestillinger.

Mannen sitter foreløpig varetektsfengslet på Kalnes sykehus, og det vil foretas en utredning av hans psykiske helse.

– Jeg vil si at det ville vært kritikkverdig å flytte han herfra. Jeg er ikke en profesjonell sakkyndig, men ut ifra det vi erfarte under dagens avhør, er det passende at han er her, sier Otterstad.