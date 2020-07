19 ungdommer anmeldes etter episode på Hestsjøen i Trondheim

Hendelsen fant sted lørdag 27. juni, da politiet rykket ut til meldinger om at en stor mengde ungdommer i alderen 14 til 16 år festet på Hestsjøen.

Etter at politiet pågrep en gutt for ordensforstyrrelse og tok ham med inn i politibilen etter at han nektet å oppgi personalia, ble politipatruljen omringet av 40–50 ungdommer. Mannskapene søkte tilflukt i politibilen og ba om forsterkninger.

19 ungdommer er nå anmeldt for blant annet å ikke ha etterkommet politiets pålegg og for å ha hindret eller forulempet offentlig tjenestemann.