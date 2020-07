Det var magasinet Fri Flyt som omtalte dødsfallet først onsdag. Tom «Tommen» Bjerknæs døde etter lengre tids sykdom.

«Hvil i fred, Tommen. Du er en legende, og vil fortsette å være med like sterk kraft, en stor inspirasjon for alle som elsker brettsport. Takk for alt du gav!», skriver Norges Brettforbund på Instragram.

– Snowboard-Norge er i sorg i dag. «Tommen» har hatt stor respekt ikke bare i Norge, men også i det internasjonale brettmiljøet, sier president i Norges Brettforbund, Ole Keul, til VG.

«Tommen» var en av de første i Norge som stod på snowboard. Bjerknæs drev også med basehopping, og han var et forbilde for mange unge snowboardere.

Fri Flyt skriver at Bjerknæs var inspirasjon for karakteren Petter Stormare i filmen Switch fra 2007.