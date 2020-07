Mann dømt for å ha sendt seksualiserte meldinger til datteren

Ifølge tiltalen fra Nordland politidistrikt sendte mannen en dag i 2019 flere meldinger med seksualisert innhold til datteren, der han blant annet skrev at han ønsket seksuell omgang med henne.

Mannen har erkjent straffskyld, men hevder å ikke huske å ha sendt meldingene, fordi han var ruset da de ble sendt.

I retten forklarte han at han dagen etter våknet med en «dårlig følelse om at noe ugreit kunne ha skjedd». Han erkjente forholdet allerede i det første avhøret og har senere tatt grep for å motarbeide egen rusproblematikk.

Mannens forsvarer opplyser til avisen at dommen ikke vil ankes.