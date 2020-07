Lærdalstunnelen ble stengt etter brann i vogntog

Brannen i det utenlandske vogntoget ble meldt klokken 7.16. Vogntoget hadde kommet seg inn i en lomme inne i tunnelen, og ifølge operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt var det lite dramatikk.

– Det var mer røyk enn flammer, så vidt jeg har forstått, sier han til NTB.

Brannårsaken er ikke kjent. Det er ikke meldt om noen personskader.

Klokken 8.46 meldte Vest politidistrikt på Twitter at tunnelen var åpen igjen etter at vogntoget var hentet ut. Føreren av vogntoget, en mann i 30-årene, ble tatt med til lensmannskontoret for avhør.