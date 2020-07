Kvinne død etter knivstikking i Sarpsborg

Tre kvinner ble natt til onsdag knivstukket forskjellige adresser i Sarpsborg. En av dem er bekreftet omkommet, melder politiet. En gjerningsmann er pågrepet.

– Vi er trygge på at vi har tatt gjerningsmannen og at det kun er snakk om én person, understreker Olav Unnestad, som er leder for felles operative tjenester i Øst politidistrikt, til NTB. En annen kvinne er kritisk skadd, og en er lettere skadd.

17 flere koronasmittede i Norge

Det var ved midnatt registrert 9.001 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 17 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 20 tilfeller.

Trump signerte Hongkong-lov

President Donald Trump skrev tirsdag under på en lov og en presidentordre som gjør slutt på Hongkongs unike handelsstatus og ilegger sanksjoner på banker.

– Hongkong vil nå bli behandlet på samme måte som Fastlands-Kina. Ingen privilegier, ingen spesiell økonomisk handelsstatus og ingen eksport av sensitiv teknologi, sa presidenten på en pressekonferanse.

Verdens befolkning når 8,8 milliarder i 2100

I 2100 kommer det til å bo 8,8 milliarder mennesker på jorden, viser en stor studie publisert natt til onsdag. Det er to milliarder færre enn FNs anslag.

Ved slutten av århundret kommer 183 av 195 land til å falle under nivået som er krevd for å opprettholde befolkningsnivået, når tilstrømmingen av immigranter ikke er regnet med, skriver en internasjonal gruppe forskere i The Lancet.

Høyesterettsdommer innlagt på sykehus

Den 87 år gamle høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg er innlagt på sykehus med det som kan være en infeksjon og får intravenøs behandling, opplyser domstolen.

Ginsburg har tidligere blitt behandlet for kreft i bukspyttkjertelen. Som en av fire liberale dommere følges Ginsburgs helsetilstand nøye av Trump-administrasjonen, som ønsker å utnevne en ny dommer som kan vippe høyesterett i en mer konservativ retning.