Gravid kvinne døde på sykehuset i Namsos – fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Hendelsen skjedde 21. mars. Fylkesmannen i Trøndelag fikk i oppdrag av Helsetilsynet å undersøke hendelsen, skriver NRK.

– Sykehuset har brutt forsvarlighetskravet i spesialhelsetjenesteloven, som betyr at den helsehjelpen som ble gitt til henne, ikke er i tråd med det som forventes etter ferske helselovgivninger, sier fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag.

Sykehuset må innen 10. september melde fra til Fylkesmannen om hvilke kvalitetsforbedringstiltak som er gjennomført, eller som er planlagt å gjennomføre.

– Det viktigste for oss nå er å bidra til at dette ikke skjer igjen, sier Vaage.

Kvinnen hadde store smerter da hun ble innlagt. Det ble tatt flere prøver, og ingen av dem viste unormale resultater. Det ble derfor antatt at smertene var forårsaket av forstoppelse.

Fylkeslegen vil ikke uttale seg om dødsårsaken, men sier at det var en konsekvens av at kvinnen ble operert sent.

Adressa har tidligere skrevet at kvinnen var fem måneder på vei, og at hun kontaktet helsevesenet ni ganger før hun ble innlagt.

Les også : Trygt å bli gravid etter en dødfødsel