Brann i siloanlegg ikke under kontroll – område sperret av

Alle nødetater rykket ut til stedet etter at det ble meldt om en eksplosjonsartet brann klokken 5.22 natt til tirsdag.

– Det er ikke kontroll på brannen, og det brenner oppover i silosystemet, forteller operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt til NTB.

Flere hus evakuert

Det er opprettet en sikkerhetssone på 100 meter rundt brannstedet, og to husstander med tre personer er evakuert.

– Til sammen er fire personer skadd. Tre er sendt til sykehus og en til legevakt, sier Løvseth.

Det er ikke opplyst om skadeomfang, men en person har fått brann- og fallskader, ifølge operasjonslederen. Blant de skadde er det både brannfolk og ansatte ved siloen.

– En person er til dels alvorlig skadd, og de to andre har moderate skader, sier kommunikasjonsdirektør Frank Byenstuen i Sykehuset Innlandet til Oppland Arbeiderblad.

Etterslukking av brann

– Det har pågått arbeid på stedet siden mandag ettermiddag. Det var allerede da en brann i siloanlegget. Så har det vært jobbet med å fjerne det som tidligere hadde brent. I den forbindelse har det oppstått en ny eksplosjonsartet brann, sier Løvseth.

Inne i siloen var det biprodukter fra produksjon av solsikkeolje, skriver NRK . Til Totens Blad opplyser Løvseth at det kan være fare for nye eksplosjoner.

Det er store brannmannskaper på stedet som jobber med slokningsarbeidet.

– Det er en krevende slokkeinnsats som må til. Vi har også rekvirert et politihelikopter for å få oversikt over siloen fra lufta, sier Løvseth.