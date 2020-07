Norsk kvinne begjært utlevert til Hellas – dømt i sak hun ikke visste om

For tre uker siden fikk den norske kvinnen vite at hun ble dømt til åtte års fengsel i Hellas i 2014. Nå krever grekerne henne overlevert til soning. Ifølge utleveringskravet er hun dømt for å ha sendt til sammen litt over 34 gram cannabis i brevpost fra Spania til Hellas i 2010, skriver Aftenposten.

Rettssaken mot kvinnen skal ha vært gjennomført i 2014, og gresk politi og rettsvesen mener at kvinnen ble lovlig stevnet, men selv hevder hun at hun aldri har fått noen stevning. Kvinnen har rent rulleblad både Norge og Spania og har aldri hatt noe med politiet å gjøre. Hun har bodd og jobbet fast i Norge siden 2011, men har familie i Spania.

– Blir en småbarnsmor med rent rulleblad sendt ut av landet til en fengselsstraff på åtte år, uten å ha visst om eller vært innkalt til rettssaken hun skal være dømt i, er det den største skandalen jeg har vært borte i, sier kvinnens advokat Jørgen Riple.

To personer var tiltalt sammen med henne i saken der hun ble dømt. Disse er hennes greske ekskjæreste og hans bror. De to mennene skal ha mottatt brevene som kvinnen er dømt for å ha sendt.

Vest politidistrikt har avhørt kvinnen og skal avgjøre om vilkårene for utlevering er til stede.