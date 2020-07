Green Yard overtar Kleven verft

Det er i en pressemelding natt til tirsdag at selskapet opplyser at de har kommet til enighet om en avtale med konkursboet og bankene og dermed overtar det konkursrammede verftet.

Det nye navnet på verftet blir Green Yard Kleven, opplyses det i pressemeldingen. Kjetil Bollestad overtar som administrerende direktør. Han har også tidligere vært direktør ved verftet, men forlot stillingen i juni etter at de siste eierne – kroatiske DIV Group – overtok.

I tillegg til å videreføre selve verftsdelen vil de nye eierne også satse på å utvikle driften til nye forretningsområder.

Green Yard Group er et av landets ledende bedrifter innen resirkulering av skip og rigger samt resirkulering av jern og metaller og holder til i Fedafjorden i Kvinesdal i Agder.

Bobestyrer Bjørn Åge Hamre sa til NRK mandag kveld at avtalen om videre drift var svært nær.

I en pressemelding fra Kleven verft roser han de ansatte og sier han er særlig imponert over at de har stått på i en krevende tid med høy usikkerhet.

– Dette hadde vi ikke fått til uten alle de ansatte på Kleven, bankene, kreditorer, kontraktsparter og leverandører som har utvist tålmodighet og gitt boet arbeidsro til å arbeide fram løsninger, sier han.

Det blir innkalt til allmøte med de ansatte tirsdag.

For litt over en uke siden kom nyheten om at verftet, som går tilbake nesten hundre år, er konkurs. Tirsdag i forrige uke ble alle de 400 ansatte sagt opp.