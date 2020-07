Småflyulykken i Meråker skjedde under trening på landing

– De holdt på å trene på landinger denne dagen. Eieren av flyet hadde ikke fløyet det flyet før og hadde derfor med seg en instruktør for å trene på dette, og for utsjekk på flyet, opplyser havariinspektør Stein Arne Lien i Statens havarikommisjon til avisen Bladet.

– Under forsøk på landing mot nord kom de inn for lavt og traff et tre. Det førte til at de mistet kontroll på flyet og krasjet. Treet sto 400 meter fra rullebanen, sier Lien.

Åge Bratt (71) mistet livet og en annen mann i 50-årene ble skadd i ulykken.