Tunnelulykken på Filipstad behandles i retten i oktober

Årsaken er at Bane Nor kun godtok deler av forelegget som ble ilagt av Oslo statsadvokatembeter i mars. Da ble saken i sin helhet oversendt til rettssystemet for pådømmelse.

Sakens bakgrunn er at tre ungdommer kom seg inn på et togområde på Filipstad i Oslo 24. februar i fjor. 15 år gamle Even Warsla Meen døde etter å ha fått støt, mens de to andre ble kritisk skadd.

Bane Nor er tiltalt for uaktsom forvoldelse av noens død, manglende sikring av jernbaneområdet og uaktsom forvoldelse av betydelig skade på en annens kropp eller helse.

Statsforetaket vedtok forelegget for manglende sikring, men ikke for uaktsomt å ha forvoldt noens død eller betydelig skade.

Hovedforhandlingen i Oslo tingrett starter 7. oktober og varer i åtte rettsdager.