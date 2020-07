To menn siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Laksevåg i helgen

Siktelsen er endret fra grov kroppsskade til drapsforsøk, bekrefter politiadvokat Are Nygård Bergh overfor avisen. Politiadvokaten sier at skjerpelsen av siktelsen er gjort på bakgrunn av skadene på offeret.

De to siktede fremstilles for varetektsfengsling i Bergen tingrett tirsdag. Påtalemyndigheten vil be om fire ukers fengsel, opplyser Bergh.

Det var ved 3.30-tiden natt til lørdag at politiet rykket ut etter å ha fått melding om en knivskadd mann i Håsteins gate på Laksevåg. Søndag ble to menn pågrepet i forbindelse med hendelsen.