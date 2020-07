Undersøkelse: IT-sikkerheten mest svekket av hjemmekontor i det offentlige

Undersøkelsen er gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) i form av intervjuer i 900 virksomheter noen uker ut i coronaperioden.

Resultatet viser at det er store forskjeller på hvordan ulike bransjer vurderte IT-sikkerheten knyttet til bruken av hjemmekontor.

Generelt opplevde en av ti spurte at ansatte på hjemmekontor svekket virksomhetens IT-sikkerhet. Innen offentlig sektor var denne andelen nesten tre ganger så høy (28 prosent), etterfulgt av undervisningssektoren (24 prosent).

– Alt tyder på at vi også framover vil ha utstrakt bruk av hjemmekontor, og at tilstedeværelsen av digitale trusler vil være høy, sier prosjektleder i Nasjonal sikkerhetsmåned og seniorrådgiver i NorSIS, Karoline Tømte i en pressemelding.

Hun presiserer at det vil være helt avgjørende for en virksomhet at alle ledere, spesielt innen offentlig sektor, er sitt ansvar bevisst og tilbyr sine ansatte grunnleggende opplæring slik at de kan avsløre digitale trusler og svindelforsøk.