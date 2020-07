Høyretopp vil ta imot demokratiforkjempere fra Hongkong

Det er i en kronikk i Aftenposten at Tetzschner, som er første nestleder i Stortingets utenrikskomité, mener at Norge må ta en tøffere tone overfor Kina og bli et fristed for demokratiforkjempere fra Hongkong.

– Sammen med andre land bør Norge ta imot intellektuelle og demokratiforkjempere fra Hongkong som på humanitært grunnlag gis opphold, sier han til avisen.

– Vi kan ikke ta imot alle, men vi kan samarbeide med andre nordiske land og for eksempel EU om et slikt tilbud, sier Tetzschner.

Frps utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde er enig i at Norge bør kunne ta imot dissidenter fra Hongkong, men sier at det da må være en tilsvarende reduksjon av flyktninger fra andre land.

Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt (Ap) ser ikke noen grunn til at den norske regjeringen skal være mindre tydelige i disse spørsmålene enn våre europeiske naboland, men skriver i en tekstmelding til avisen at det gjenstår å se om dette kun er et soloutspill fra Tetzchner.

– Norge må regne med reaksjoner fra Kina om man følger store deler av den linjen som Michael Tetzschner ønsker, men det er ikke noe automatikk i at Kina vil reagere, sier Hans Jørgen Gåsemyr, Kina-forsker ved Universitetet i Bergen og ved NUPI.