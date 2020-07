Mann siktet for drap etter mistenkelig dødsfall i Steinkjer

Hendelsen skjedde på en privatadresse på Fergeland øst for Steinkjer sentrum. Den avdøde var bosatt i kommunen.

– Omstendighetene rundt dødsfallet gjør at politiet etterforsker saken som drap, men politiets etterforskning er helt i startfasen, og vi etterforsker flere mulige hypoteser, sier politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Mannens forsvarer, advokat Rolf Christensen, sier at siktede ikke erkjenner straffskyld for drap eller noen som handling som kan ha forårsaket offerets død.

– Det er veldig tidlig i etterforskningen, men det er på det rene at offeret og siktede er gode bekjente og at siktede har forklart tilstedeværelse på det jeg oppfatter skal være et åsted, sier Christensen til VG.

Årsaken til at politiet mistenker at det er begått et drap, er opplysninger i saken og funn på stedet, forteller politiadvokat Moe til NTB.

– Vi ønsker ikke å gå ut med flere opplysninger siden det er tidlig i etterforskningen, tilføyer hun.

Den siktede mannen ble avhørt i Trondheim søndag ettermiddag. Politiet vil ta stilling til om den siktede skal framstilles for varetektsfengsling i løpet søndag ettermiddag eller kveld, opplyser politiadvokaten.