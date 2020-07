Lederne for Serbia og Kosovo møtes

Kosovos statsminister Avdullah Hoti og Serbias president Aleksandar Vucic møtes for første gang på nesten to år for å forsøke å normalisere forholdet. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Ny valgomgang i presidentvalget i Polen

Sittende president Andrzej Duda i Polen klarte ikke å oppnå ren seier i første valgomgang 28. juni og må møte EU-vennlige Rafal Trzaskowski til en ny valgomgang.

Sjuende runde i eliteserien



De seks siste kampene i eliteseriens sjuende runde spilles. Det er Mjøndalen – Vålerenga, Aalesund – Bodø/Glimt, Kristiansund – Stabæk, Sarpsborg 08 – Start, Viking – Odd og Brann – Sandefjord.