Stadig flere smittes av koronaviruset i USA

USA registrerte 66.600 nye tilfeller av koronasmitte lørdag, det høyeste antall hittil på 24 timer. Nå stiger også dødstallene igjen.

I tre av de siste fire dagene er det satt ny rekord i antall smittede i USA, der en rekke guvernører gjenåpnet sine delstater for tidlig. Samtidig meldes det at dødstallene nå også har begynt å stige igjen, noen uker etter at antall smittede tok av som følge av gjenåpningen.

Trump med munnbind for første gang

President Donald Trump er for første gang observert offentlig med munnbind under et besøk til et militærsykehus i utkanten av Washington.

Trump hadde på seg et svart munnbind da han lørdag spaserte gjennom korridorene på Walter Reed-sykehuset utenfor Washington for å hilse på sårede veteraner.

Sikkerhetsrådet vedtar nødhjelp til Syria

FNs sikkerhetsråd vedtok lørdag å forlenge leveranser av nødhjelp til opprørskontrollerte området av Syria gjennom en grenseovergang i ett år.

Vedtaket er en seier for Russland, som flere ganger de siste dagene har lagt ned veto mot resolu

8.977 registrerte koronatilfeller i Norge – opp tre

Det var ved midnatt natt til søndag registrert 8.977 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på tre tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på tolv tilfeller. Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

Kraftige reaksjoner på Trumps omgjøring av dommen mot Roger Stone

Senator Mitt Romney er en av få republikanere som slutter seg til en unison kritikk mot president Donald Trump for å ha omgjort dommen til Roger Stone.

Korrupsjon uten historisk parallell, kalte Romney omgjøringen av fengselsdommen til Trumps nære venn og fortrolige Stone. Nesten alle andre republikanere sa minst mulig, men Demokratene reagerte med vrede på vedtaket.