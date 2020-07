NHO vil ha vekk koronakravet om bordservering

Ifølge VG har organisasjonen sendt over et endringsforslag til næringsministeren og helseministeren.

– Bordservering gjør driften unødvendig vanskelig for svært mange. På samme måte som man kan få kjøpt kaffe over disk på en kafé, burde man kunne kjøpe mat og drikke over disk på utesteder med skjenkebevilling, sier Ole Michael Bjørndal, som er politisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Han mener det ikke er noe problem å holde en avstand på én meter i køer på dag- og kveldstid.

– Afterskitendenser

Fredag holdt statssekretærer fra to departementer dialogmøte med Virke, NHO Reiseliv og de største byene om smittevern i utelivet. Bakgrunnen var at regjeringen mener at det blir ekstra viktig at restauranter og utesteder følger smittevernrådene nå som det åpnes for mer reising i Europa,

– Vi skal ikke ha noen afterskitendenser her, sa statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

– Tar dette seriøst

Klippen viste til situasjonen i februar og mars, der mange skiturister fra Norge ble smittet med koronaviruset på afterski i Østerrike. Der viste det seg at noen få superspredere hadde smittet veldig mange på kort tid, og at smitten raskt bredte seg i Europa.

Bjørndal i NHO Reiseliv deltok på møtet. Han understreker at det ikke er snakk om ønske om «afterskitendenser», verken fra organisasjonen eller medlemmene.

– De tar dette seriøst og er stort sett veldig flinke. Samtidig er gjester med senkede skuldre en utfordring for mange, sier han til VG.