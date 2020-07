FHI-anslag: Sju nye coronatilfeller per 10.000 reisende

Aftenposten har fått innsyn i dokumenter som viser dette.

Det aktuelle anslaget ble opprinnelig brukt for å vurdere risikoen for smitte fra andre deler av Norden, og Folkehelseinstituttet (FHI) tar forbehold om at det har vært liten tid til å kvalitetssikre utregningene.

Det er utbruddsgruppen i FHI som har fått i oppdrag å utarbeide et nøyaktig estimat for effekt av innreise fra regioner med mindre enn 20 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i snitt de siste to ukene.

– Under disse forutsetningene får vi omtrent sju nye tilfeller per 10.000 reisende per uke, skrev utbruddsgruppen til Helsedirektoratet 9. juni.

Grensen på 20 nye smittetilfeller er et av flere kriterier som norske myndigheter har satt for å markere et land som grønt, altså at man slipper karantene etter å ha vært der.