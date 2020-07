Erna Solberg: Viktig å lære av Srebrenica-tragedien

– Den forferdelige forbrytelsen etterlot dype sår i Bosnia-Hercegovina og resten av Europa. I dag sørger vi over tapet av de mange tusen ofrene i massakrene i Srebrenica, sa statsminister Solberg i en videomelding lørdag.

Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (ICTY) og Den internasjonale domstolen (ICJ) har fastslått at massakren var et folkemord.

– Det er viktig å huske denne tragedien og lære fra dem. Vi må erkjenne fortiden hvis vi skal lege sårene og bygge en framtid basert på sannhet og forsoning, sa Solberg.

Mellom 11. og 19. juli 1995 ble de muslimske gutter og menn i den bosniske byen Srebrenica systematisk slaktet ned av de bosnisk-serbiske styrkene under hærsjefen Ratko Mladics kommando.

