Politiet bekrefter dronebruk over demonstrasjon i Oslo

Demonstrasjonen fant sted 20. juni. Leder Lars Thorsen i Stopp islamiseringen av Norge (Sian) ble møtt av en skur av tomater, egg, kasseroller og flasker da han skulle tale på en markering på Mortensrud torg.

Overfor Aftenposten bekrefter politioverbetjent Jørgen Lunde Ronge, prosjektleder for droner i Oslo-politiet, at det var deres drone som var i området. Hovedgrunnen var at politiet skulle få en bedre situasjonsforståelse, sier han.

Ifølge Dagbladet fikk flere av demonstrantene bøter levert på døren flere uker senere. Politiet benekter at dronen ble brukt til identifisering – og opplyser at politiet ikke har teknologi for ansiktsgjenkjenning.

– Dronemateriale fra demonstrasjonen ble ikke brukt til å identifisere demonstranter for straffesaker. Det er ingen sammenheng mellom politiets bruk av drone og at personer fikk bøter i etterkant, sier Ronge til Aftenposten.

Tidligere har politiet overfor Dagsavisen ikke ønsket å si hvorvidt dronen over Mortensrud var deres, mens viste til at de ikke kommenterer sine etterforskningsmetoder.

Dronebruken er et prøveprosjekt, og prosjektlederen er ganske sikker på at politiet vil fortsette med dette.

– Gjennom prøveprosjektet har vi funnet ut at droner egner seg godt til å få en forbedret situasjonsforståelse ved store arrangementer, sier Ronge til Aftenposten.