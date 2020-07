225 konkursrammede Kleven-ansatte får nye jobber

Ifølge Dagens Næringsliv har det Molde-baserte industrikonsernet Langset AS kjøpt KMC.

– Det har vært en thriller av en uke, og det er en del utfordringer som er igjen, sier bostyrer Bjørn Åge Hamre, som forteller om 12 til 14 timers arbeid hver dag for å finne en løsning.

Overfor Sunnmørsposten bekrefter Leif Magne Langset i Langset AS at en løsning er på plass. Ifølge avisa er de ansatte sikret arbeid fra mandag av. Rundt 120 av dem er fortsatt på verftet, mens resten er på ferie hjemme i Øst-Europa.

Solgt i mars

For en uke siden kom nyheten om at Kleven Verft, som har en nesten hundre år lang historie, var konkurs. Fram til mars var selskapet eid av Hurtigruten, men da ble det solgt til kroatiske DIV Group. I forrige uke var det imidlertid slutt for det kroatiske selskapet.

– Vår ambisjon var å utvikle Kleven og etablere vårt selskap i Norge, og det er derfor høyst beklagelig at vi ikke kom til en løsning i denne vanskelige situasjonen, sier administrerende direktør og styreleder Tomislav Debeljak i en pressemelding.

Konkursbegjæringen omfattet Kleven Verft AS og de to datterselskapene Kleven Maritime Contracting AS og Kleven Maritime Technology AS.

Tirsdag denne uka ble alle de 400 ansatte sagt opp.

Andre interessenter

Fortsatt jobber bostyreren med å finne eventuelle nye eiere til selve verftet og Kleven Maritime Technology.

– Tiden vil vise hvor vi lander der, om vi i det hele tatt lander. Det er utfordrende. Vi er på overtid allerede, sier Hamre til Dagens Næringsliv.

Han bekreftet at det er flere konkrete interessenter, men opplyser at alle brikkene er på plass og at han ikke kan gå inn på detaljer.