Åtte menn og én kvinne siktet for overgrep mot hunder

– Overgrepene mot hundene mener vi har pågått over flere år. Vi gjennomgår nå bevisene i saken for å finne ut nøyaktig hvor lenge, sier politiadvokat Aage Sliper Midling i Trøndelag politidistrikt til Dagbladet.

Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

De to hovedsiktede mennene har sittet to uker i varetektsfengsel i henholdsvis Trondheim og Rogaland. Fredag ble de løslatt fordi det ikke lenger var fare for bevisforspillelse.

Ytterligere sju personer er blitt pågrepet i saken, seks menn og en kvinne, for å ha gjennomført overgrep mot hundene ved ett eller flere tilfeller.

Mattilsynet har tatt hånd om til sammen 24 hunder som tilhører de to hovedsiktede i saken.