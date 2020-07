Color Line åpner igjen for avstigning i Kiel i Tyskland

Siden Utenriksdepartementet (UD) 14. mars frarådet ikke strengt nødvendige reiser til alle land, har Color Lines ferjer Color Fantasy og Color Magic ligget til kai i Oslo.

De siste ukene har skipene hatt et tilbud for passasjerer som vil gjennomføre reisen til Kiel, men uten å gå i land. Men fra og med 15. juli vil det være mulig å gå i land, opplyser selskapet i en pressemelding.

Tyskland er Norges viktigste reiselivsmarked, og Color Line er den største enkeltaktøren sjøveien fra Tyskland og Europa til Norge.

– Derfor er beslutningen i regjeringen i dag viktig for Color Line og for norsk reiseliv, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Han får støtte fra markedssjefen i samme rederi:

– Det er svært gledelig at grensene til Tyskland nå åpnes. Dette gir økt verdiskaping for Color Line og norsk reiseliv. Vi har innført omfattende smittevernstiltak, noe som bidrar til trygghet for ansatte og gjester. Det er stor pågang i bestillinger og mange seilinger begynner å fylles opp. Derfor bør man må være rask for å sikre seg plass i sommer, sier markedssjef for Color Line Nina Steingrimsen til ABC Nyheter.

På grunn av smittesituasjonen vil Color Lines skip mellom Sandefjord og Strømstad inntil videre bli liggende til kai i Sandefjord.