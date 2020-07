Truende mann utløste stor politiaksjon i Oslo sentrum

I 12-tiden fredag fikk politiet flere meldinger om en mann som oppførte seg påfallende og virket ruset utenfor Oslo sentralstasjon.

– Han virket truende og rusa, og han hadde en bag hvor han hentet noe han holdt bak ryggen. Da er vi redde for at han skal skade en tredjepart, og kommer raskt til stedet med bevæpnede styrker for å forsøke å få kontroll på han, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen nektet å etterkomme politiets pålegg og løp mot Operaen.

– Han holdt en skarp gjenstand som han nektet å slippe, og det ble brukt pepperspray mot ham, opplyste politiet på Twitter i 13-tiden.

Mannen hoppet i vannet og tok seg opp på en flytebrygge. Der ble han holdt isolert i en times tid. Sandnes opplyser at pågripelsen skjedde etter at politiet skjøt mannen med elektrosjokkpistol.

– Vi får ikke snakket han til å endre mening, og han endrer situasjonen ved at han legger tung kjetting rundt sin egen hals og skuldre.

Hun understreker at situasjonen da gikk over til å være av livreddende karakter.

– Politibåten hadde elektrosjokkvåpen om bord, som vi benyttet for å redde han. Vi hadde et lite vindu og måtte agere. Det gir god, ønsket og rask effekt, og han blir pågrepet, sier Sandnes.

Mannen ble ikke skadd, og fikk en helsesjekk før han ble kjørt til arresten. Han er en tidligere kjenning av politiet.

Sandnes presiserer at hendelsen ikke utgjorde noen fare for publikum, og at politiet hadde kontroll på situasjonen.