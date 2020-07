Én person omkom i småflyulykke i Meråker

Ulykken skjedde et par hundre meter sør for flyplassen i Stordalen i Meråker, opplyser Trøndelag politidistrikt. Flyet, et mikrofly av typen Savanna VG, ble funnet kort tid etter av nødetatene.

Det var mannen i 50-årene som kontaktet nødetatene etter ulykken. Han ble senere fraktet til St. Olavs hospital med luftambulanse, men skal ha sluppet unna med lettere skader.

Havarikommisjonen undersøker

Saken er nå under etterforskning, ifølge politiet.

– Ved siden av de tekniske undersøkelsene, gjennomføres det avhør av vitner som kan bidra med informasjon i saken i løpet av kvelden. Politiet har etablert dialog med Havarikommisjonen for å samordne de videre undersøkelsene i saken, og med mål om å avklare årsaken til flystyrten. Havarikommisjonen kommer til stedet i morgen og skal da undersøke flykroppen nærmere, sier politioverbetjent Annar Sparby i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokka 12.58 fredag, ifølge politiet.

– Vi har fått en foreløpig forklaring fra mannen i 50-årene, men skal ta opp en mer grundig forklaring lørdag. Vi har godt håp om å finne årsaken til at ulykken kunne skje, sier Sparby.

Erfarne flygere

Han beskriver de to mennene som erfarne flygere som har tilknytning til en lokal flyklubb. Begge skal være fra området.

– Vi håper å kunne komme med flere opplysninger på lørdag, sier Sparby.

De pårørende er blitt varslet av politiet.

To brødre omkom i en småflyulykke ved den samme flyplassen i november 2018, ifølge Adresseavisen. Havarikommisjonen konkluderte da med at ulykken skyldtes kraftig fallvind.