Fredag presenterte regjeringen nye reiseråd. Nå kan nordmenn fritt reise til en rekke europeiske land fra 15. juli. Reiserådet gjelder 14 dager fram i tid.

Blant landene er Hellas, Italia, Frankrike og Spania. Cirka hver 14. dag vil det bli gjort en ny vurdering av Folkehelseinstiuttet om hvilke land som oppfyller de nye kriteriene.

I Sverige kan nordmenn fra 15. juli reise karantenefritt til regionene Skåne, Blekinge og Kronoberg.

ABC Nyheter stilte justisminister Monica Mæland følgende spørsmål på pressekonferansen:

Hvor mye skal til for at regjeringen strammer inn på reiserådene igjen?

– Det er en vurdering vi gjør basert på det helsefaglige, og at vi har lav smitte og kontroll. Vi har hele tiden sagt at hvis vi får en stor oppblomstring og mister kontroll, da må vi gjøre noe med restriksjonene. Først og fremst er vår plan nå å beholde kontrollen. Derfor går vi saktere frem enn det en del ønsker seg, svarer Mæland.

Se video øverst i artikkelen.

Fire hovedgrep

Mæland understreker at myndighetene har en plan hvor de har fire punkter for å begrense smitten.

Testing

Isolasjon

Sporing

Karantene

– Det er hovedgrepene vi har mot å få en situasjon med oppblomstring, understreker Mæland.

Oversikten over landene i Europa som nå er på Folkehelseinstituttets grønne og røde liste, etter at den ble oppdatert 10. juli. Foto: FHI

Næringsminister Iselin Nybø skyter inn fra siden at det gjøres en veldig god jobb, ikke minst i reiselivsbransjen for å få på plass disse smitteveilederne, men:

– Hvis det er noe vi ikke ønsker, så er det at vi nå åpner opp, for å så måtte stenge igjen. Det vil ha veldig store negative konsekvenser, ikke minst for næringslivet, advarer Nybø.

SE VIDEO: Disse landene kan du reise til fra 15. juli:

FHI: – Vi må være forberedt på en liten smitteøkning

Når vi åpner grensene mot flere land, må vi være forberedt på en liten økning i smitten i det norske samfunnet, understreker FHIs Frode Forland.

– Vi har alle et ansvar for at økningen i smittespredningen blir minst mulig, sa fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet på fredagens pressekonferanse om endring i reiserådene.

Forland ber Norges befolkning fortsette den felles innsatsen for å begrense smittespredningen som har foregått gjennom våren.